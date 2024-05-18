В результате авиаудара в секторе Газа убит Азми Абу Дакка — высокопоставленный боевик ХАМАС из подразделения снабжения.

Абу Дакка был занят в контрабанде оружия и привлечении средств для ХАМАС в секторе Газа. Авиаудар был нанесен на основе разведывательных данных, предоставленных Управлением военной разведки Израиля (АМАН).

За истекшие сутки в секторе Газа были поражены десятки целей ХАМАС, ликвидированы два командира «тактического уровня», которые готовились к атаке на израильских военных в районе Рафаха.