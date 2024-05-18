Визит саудовского кронпринца в Японию экстренно отложили

Визит в Японию наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, который должен был начаться в понедельник, отложен, сообщил МИД Японии.

«Визит кронпринца и премьера Саудовской Аравии в Японию отложен. Его высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер Королевства Саудовская Аравия должен был совершить официальный визит в Японию с 20 до 23 мая. Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Ожидаемый визит его высочества принца Мухаммеда будет согласован двумя странами», - говорится в сообщении МИД.

Королевская канцелярия Саудовской Аравии 19 мая сообщила, что король был помещен в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Медицинское обследование выявило у него воспаление лёгких.