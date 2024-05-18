Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана и других сопровождающих лиц в результате крушения вертолета.

«Глубоко потрясены тяжелой утратой, которая постигла братскую и дружественную Исламскую Республику Иран и ее народ, – известием о трагической гибели Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

В лице Президента Сейеда Ибрахима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

В этот скорбный день желаю, чтобы Всевышний ниспослал терпения дружественному и братскому народу Ирана, разделяя Ваше горе, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу», - говорится в текст соболезнования главы азербайджанского государства.