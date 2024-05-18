Крупнейшие изменения в партии Эрдогана

Правящая Партия справедливости и развития Турции (AK Parti) готовится к крупнейшим в своей истории изменениям в кадровом составе после поражения на местных выборах, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выборов 31 марта заявил, что правительство извлечет уроки из результатов прошедших выборов в местные органы самоуправления. На этих выборах оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране.

«Победив на семи всеобщих выборах, четырех местных выборах, трех президентских выборах и трех референдумах за 23 года своего пребывания у власти, AK Parti готовится к крупнейшим в своей истории изменениям как в кадровом составе, так и в политике после серьезного падения голосов на местных выборах 31 марта», - пишет издание.

«Члены AK Parti отмечают, что избиратели дали сигнал о необходимости перемен не только в партийных кадрах и политике партии, но и в политике и кадрах правительства. Ходят слухи, что после провинций и округов будут произведены изменения и среди членов кабинета. Есть мнение, что реальные изменения в партии произойдут после очередного съезда, запланированного на осень», - добавило издание.