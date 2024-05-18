Икрам Нур, автор haqqin.az 10:36

Удивительные сюрпризы порой преподносит жизнь. В Иране, да и во всем мире обсуждали, что произойдет в случае смерти 85-летнего Верховного лидера Али Хаменеи. Но вряд ли кто ожидал, что первым этот мир покинет 63-летний Ибрагим Раиси, которого многие рассматривали в качестве преемника иранского Рахбара. Иногда плохая погода или техническая неисправность, а то и ошибка пилота — это они и есть. Но общественное сознание отказывается принимать столь простое объяснение. И уже сейчас в социальных сетях разгоняются различные версии о неслучайном характере авиакатастрофы.

В самом иранском обществе, как и в мире, обсуждаются различные версии: от «израильского следа» до внутреннего заговора его соперников в борьбе за место верховного аятоллы. Или что его специально убили, чтобы обвинить Израиль, и спровоцировать войну. Уверен, что в ближайшее время к ним добавится с дюжину других, причем каждая из них, как бы далека она не была от истины, все равно соберет свою «группу» поддержки. Правда станет известна не скоро, если еще кому-то будет нужна. В любом случае для Тегерана произошедшее – событие незаурядное и стрессовое. Нужно готовиться к новым выборам, перестраивать работу органов управления, а заодно и тщательно отсматривать общественную реакцию, поскольку социально-политическая ситуация в Иране остается достаточно напряженной. Сейчас вся эта работа, согласно иранской конституции, ляжет на плечи первого вице-президента страны, 70-летнего Мохаммада Мохбера, уроженца Хузестана, который долгое время проработал управляющим крупнейших финансовых фондов Али Хаменеи и его личного офиса. И главное – не имеющий никаких политических амбиций, типичный исполнитель и чиновник до мозга костей.