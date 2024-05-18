Смерть Раиси изменит баланс сил в верхушке Ирана первые оценки
Удивительные сюрпризы порой преподносит жизнь. В Иране, да и во всем мире обсуждали, что произойдет в случае смерти 85-летнего Верховного лидера Али Хаменеи. Но вряд ли кто ожидал, что первым этот мир покинет 63-летний Ибрагим Раиси, которого многие рассматривали в качестве преемника иранского Рахбара.
Иногда плохая погода или техническая неисправность, а то и ошибка пилота — это они и есть. Но общественное сознание отказывается принимать столь простое объяснение. И уже сейчас в социальных сетях разгоняются различные версии о неслучайном характере авиакатастрофы.
В самом иранском обществе, как и в мире, обсуждаются различные версии: от «израильского следа» до внутреннего заговора его соперников в борьбе за место верховного аятоллы. Или что его специально убили, чтобы обвинить Израиль, и спровоцировать войну. Уверен, что в ближайшее время к ним добавится с дюжину других, причем каждая из них, как бы далека она не была от истины, все равно соберет свою «группу» поддержки. Правда станет известна не скоро, если еще кому-то будет нужна.
В любом случае для Тегерана произошедшее – событие незаурядное и стрессовое. Нужно готовиться к новым выборам, перестраивать работу органов управления, а заодно и тщательно отсматривать общественную реакцию, поскольку социально-политическая ситуация в Иране остается достаточно напряженной.
Сейчас вся эта работа, согласно иранской конституции, ляжет на плечи первого вице-президента страны, 70-летнего Мохаммада Мохбера, уроженца Хузестана, который долгое время проработал управляющим крупнейших финансовых фондов Али Хаменеи и его личного офиса. И главное – не имеющий никаких политических амбиций, типичный исполнитель и чиновник до мозга костей.
Ему придется отвечать на главный риск этих дней – возможные массовые протесты тех иранцев, которые воспримут гибель Раиси как сигнал выходить на улицу. Но лично я бы на стал переоценивать эту опасность. Ведь Раиси - далеко не самый яркий и харизматичный президент в истории Ирана. Примечательно, что во время действительно массовых протестов, пару лет назад прокатившихся по Ирану, лозунгов «Смерть Раиси!», в отличие от «Смерть Хаменеи!», массово отмечено не было.
Иранцы прекрасно понимают, что президент их страны – только винтик в системе, пусть даже и весьма значительный. И его гибель – далеко не та эмоция, которая может всколыхнуть иранское общество. В конце концов, не Рахбар умер, а смена президента не так уж много в иранской политике меняет. Хотя о каких-то изменениях в ней можно будет говорить уже после предстоящих через 50 дней выборах.
Именно они и станут генеральной репетицией борьбы за власть между иранскими политическими кланами. И главный приз в этой борьбе – пост Верховного лидера Ирана.
К тому же смерть Раиси уже изменила баланс сил между иранскими политическими кланами, и сейчас им представилась возможность нынешнюю систему сдержек и противовесов слегка перекроить. Что для одних будет возвышением, а для других, менее удачливых, – дорогой на иранскую политическую обочину.