Что известно об и.о. президента Ирана

После гибели Ибрагима Раиси исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы. Об этом пишет Reuters.

Известно, что Мохбер родился 1 сентября 1955 года. Как и Раиси, его считают близким к Верховному лидеру Али Хаменеи, который решает все государственные дела. Также мужчина стал первым вице-президентом в 2021 году, когда Раиси избрали президентом.

Отмечается, что Мохбер в октябре 2022 года вместе с высокопоставленными чиновниками и членами Высшего Совета нацбезопасности Ирана посещал Россию для того, чтобы завершить сделку по отправке в Москву "шахедов" и ракет класса "земля-земля" для оказания поддержки во время вторжения РФ в Украину.

Также сообщается, что Мохбер был главой инвестиционного фонда "Сетад", который связан с Верховным лидером. В 2010 году Европейский союз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, на которых наложил санкции за вероятную причастность к "деятельности, связанной с ядерным оружием или баллистическими ракетами". Через два года он был исключен из списка. Уже в 2013 году Министерство финансов США добавило фонд "Сетад" и 37 подконтрольных ему компаний в перечень субъектов, на которых распространяются санкции.

"Сетад, полное название которого Сетад Эджраие Фармане Хазрате Эмам, или Штаб по выполнению приказа имама, был создан по приказу основателя исламской республики, предшественника Хаменеи, аятоллы Рухоллы Хомейни. Он приказал помощникам продавать и управлять имуществом, якобы брошенным в хаотичные годы после Исламской революции 1979 года, и направлять большую часть вырученных средств на благотворительность", - добавили в Reuters.

По информации Википедии, Мохбер имеет две докторские степени, а также докторскую научную работу (I степень магистра) по международным правам. Кроме того, он получил степень магистра и доктора наук по менеджменту. Также он служил офицером в медицинском корпусе стражей исламской революции во время ирано-иракской войны.

Тем временем в Иране заявили, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут в течение следующих 50 дней.