В международный день отказчиков от военной службы сообщество россиян против войны совместно с местной партией ЛИНКС и активистками из разных стран призвали ЕС активнее поддерживать дезертиров и отказников. Участники акции в столице Австрии Вене зачитали послания от антивоенных инициатив «Идите Лесом», сообщества отказчиков (ДСО) и «Мемориала» к лидерам Евросоюза.

«Не нужно умиротворять диктатора. Поддерживайте программы гуманитарных виз для сознательных отказчиков. Существующие программы работают для гражданских активистов, но не для людей, отказавшихся убивать. Вместе с тем наиболее безопасно для них будет в ЕС», — говорится в заявлении сообщества отказчиков.