Армения о завершении демаркации обновлено 11:39
Работы по демаркации границы на участке села Киранц подходят к концу. Об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что функции осуществления охраны границы передаются армянским пограничникам. В целях беспрепятственного осуществления этого процесса въезд в Киранц временно закрыт.
*** 11:19
В селе Киранц Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном уже установлены пограничные столбы, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что рядом со столбами несут службу пограничники.