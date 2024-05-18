Армения о завершении демаркации обновлено 11:39

Работы по демаркации границы на участке села Киранц подходят к концу. Об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что функции осуществления охраны границы передаются армянским пограничникам. В целях беспрепятственного осуществления этого процесса въезд в Киранц временно закрыт.

*** 11:19

В селе Киранц Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном уже установлены пограничные столбы, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что рядом со столбами несут службу пограничники.