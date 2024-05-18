Китай вводит санкции против США

Санкционным предприятиям запрещено делать новые инвестиции в КНР, их руководителям - въезжать в страну.

Китай включил оборонные и космические подразделения компаний Boeing, а также General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems в список «ненадежных предприятий», сообщило Министерство торговли КНР.

Ранее Китай ввел санкции в отношении американских предприятий, поставляющих вооружения Тайваню. В сентябре 2023 года - против концернов Lockheed Martin и Northrop Grumman, в январе список пополнили еще пять американских фирм.

В сообщении говорится, что эти американские компании поставляли вооружения Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией и неотъемлемой частью.

Данные события произошли на фоне инаугурации нового президента Тайваня Лая Циндэ. Вашингтон объяснил поставки оружия Тайваню усилением военного присутствия КНР возле острова.