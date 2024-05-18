Израиль: Это были не мы
Израиль не причастен к смерти президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом Reuters заявил израильский чиновник.
"Это были не мы", - приводит агентство слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.