Cпециалист Минздрава об опасной болезни у детей

Врач отделения Детской травматологии и ортопедии НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Ильхам Шихбабаев рассказал об аномалиях мышечно-скелетной системы у маленьких детей.

- Ильхам муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать общую информацию о проблемах тазобедренного сустава у детей...

- Среди аномалий мышечно-скелетной системы у детей раннего возраста чаще встречаются патологии тазобедренного сустава. Эти заболевания в основном проявляются дисплазией тазобедренного сустава и врожденным вывихом тазобедренного сустава. В организме человека тазобедренный сустав образован вертлужной впадиной, которая является частью бедренной и тазовой костей, и мягкими тканями вокруг них. При патологии, которую мы называем дисплазией, происходят изменения в развитии этих суставов, задерживается развитие бедренной кости и нарушается нормальное строение головки бедренной кости в суставе. В результате чего по мере роста ребенка этот процесс становится более очевидным и приводит к вывихам тазобедренного сустава.

- Каковы причины возникновения дисплазии тазобедренного сустава?

- Для выявления причины этого заболевания было предложено множество теорий. К ним относятся механические факторы, гормональные влияния, дисплазия тазобедренного сустава и генетические факторы. Когда мы говорим о механических факторах, мы имеем в виду положение ребенка в утробе матери. Дисплазии чаще встречаются у детей, рожденных при тазовом предлежании плода. Также порой держание детей в одном и том же положении путем пеленания ног приводит к возникновению дисплазии.

Гормональные факторы вызывают разрыв и дисплазию связок суставов у ребенка вследствие передачи некоторых гормонов от матери.

Генетические факторы очень важны. Если данная патология передается по наследству в семье, то есть вероятность возникновения этой патологии и у их детей.

- Как диагностируется дисплазия тазобедренного сустава?

- Для диагностики этого заболевания используется множество клинических и инструментальных исследований. Основными методами диагностики являются ультразвуковое исследование тазобедренного сустава и рентгенографические методы исследования. Иногда также используются более обширные методы исследования, такие как магнитно-резонансная и компьютерная томография. Каждое инструментальное обследование проводится по назначению врача. Ультразвуковое исследование применяют у новорожденных до 6 месяцев, а рентгенографическое исследование можно проводить после 4 месяцев.

В первые 4 месяца рентгенографическое исследование детей считается неполным. Это связано с тем, что составные структуры тазобедренного сустава новорожденного состоят из хряща. Хрящевые структуры невозможно оценить при рентгенографии.

При ультразвуковом исследовании можно оценить как мягкие ткани, хрящи, так и костную ткань, входящие в состав тазобедренного сустава. При ультразвуковой оценке используются углы альфа и бета. Угол альфа менее 60 градусов является признаком дисплазии, поэтому рекомендуется консультация ортопеда. Через 6 месяцев методом рентгенографии оценивают тазобедренный сустав.

- Доктор, почему важна ранняя диагностика заболевания?

- Ранняя диагностика при дисплазии тазобедренного сустава, пожалуй, самый важный вопрос. Так, чем раньше будет поставлен диагноз этого заболевания (в первые 3 месяца жизни), тем эффективнее будет лечение.

Детей, диагностированных на ранней стадии заболевания, можно полностью вылечить простыми методами лечения. В этом случае отсроченные осложнения редко встречаются и нет необходимости в больших хирургических операциях на тазобедренном суставе.

- Как проводится лечение дисплазии тазобедренного сустава и врожденного вывиха бедра?

- Лечение этого заболевания в зависимости от возраста ребенка и стадии патологии проводится по-разному. Лечение дисплазии тазобедренного сустава осуществляется с момента постановки диагноза. В противном случае есть вероятность, что этот процесс может усугубиться. Потому что по мере роста ребенка дисплазия может перерасти в вывих тазобедренного сустава. Лечение новорожденных и детей до 6-месячного возраста с этим заболеванием проводят различными абдукционными ортезами, используемые для фиксации и поддержки конечности в определенном положении. К таким инструментам относятся бандаж стремена Павлика, отводящие ортезы, ортезы Тюбингена и др.

Если эти средства не помогают, начиная с 6-месячного возраста вывих вправляют под общей анестезией закрытым или открытым способом, и ребенку накладывают гипсовую повязку на 2-3 месяца. В каждом случае цель состоит в центрировании головки бедренной кости в вертлужной впадине и обеспечении нормального развития сустава. В случае запоздалой диагностики для лечения детей в возрасте 1,5 лет и старше проводятся различные хирургические операции. На ранней стадии дисплазии шанс на полное выздоровление весьма высок.