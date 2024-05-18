МИД Ирана о гибели Раиси

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана не помешает иранским дипломатам отстаивать интересы страны на международной арене. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

«Несомненно, гибель этих выдающихся деятелей не помешает дипаппарату отстаивать национальные интересы и акцентировать внимание на той эффективной и конструктивной роли, которую играет Исламская Республика Иран в региональных и международных отношениях», - подчеркивается в тексте.