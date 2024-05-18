Санкции США против Грузии из-за «иноагентов»

США готовят санкции против грузинских политиков, продвигавших закон об «иноагентах» и ведущих «политику примирения с Россией». Об этом сообщает издание Politico, которое ознакомилось с законопроектом, который готовят в Конгрессе.

Согласно законопроекту, чиновникам из «Грузинской мечты» и силовикам, которые подавляли протесты, грозит замораживание активов и запрет на въезд за «политику примирения с Российской Федерацией» как часть «все более нелиберального поворота».

В законопроекте заявляется, что Тбилиси «открыто атаковал США и другие западные организации по продвижению демократии, а также местное и международное гражданское общество, одновременно стремясь к расширению связей, в частности, с Россией, а также с Китаем».

Ожидается, что законопроект будет представлен уже сегодня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что принятие закона «заставит США фундаментально пересмотреть отношения с Грузией».