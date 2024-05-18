Эрдоган молит Аллаха за своего друга Раиси
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, иранскому правительству, народу и семьям погибших после крушения вертолета, унесшего жизни президента Раиси и других высокопоставленных лиц.
«К сожалению, я узнал о том, что в результате авиакатастрофы вертолета погиб мой уважаемый коллега, брат, президент Исламской Республики Иран господин Ибрагим Раиси. Я молю Всевышнего Аллаха о милости к нему», - заявил Эрдоган.