Кто может стать преемником Хаменеи?

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником отца. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

По ее оценкам, верность Раиси руководству страны вызвала в последние годы спекуляции о том, что он может заменить Хаменеи на посту Верховного лидера Ирана. Теперь же - с его смертью - у многих в стране и за ее пределами укрепится уверенность в том, что ключевой кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, полагает издание.

По словам старшего научного сотрудника Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнама Бен Талеблу, погибший президент принадлежал к тому роду людей, которых Хаменеи хочет видеть у руля государства. «Смерть Раиси сужает (круг возможных кандидатур) в процессе выбора преемника, и сын Хаменеи - один из потенциальных кандидатов», - добавил он.