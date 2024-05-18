15:29

Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси во вторник направят из Тебриза в его родной город Мешхед. Об этом сообщает агентство Fars. Агентство Tasnim в свою очередь отмечает, что утром в понедельник в Мешхеде прошло заседание совета по вопросу похорон Раиси. Было решено назвать одну из главных улиц или площадей именем президента.

*** 12:28



Церемония похорон президента Ирана Ибрагима Раиси и других погибших в результате крушения вертолета пройдет 21 мая в городе Тебризе, в мечети Имама Хомейни. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. В стране объявлен пятидневный траур, также на этой неделе отменены все спортивные мероприятия в Иране.