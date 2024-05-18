Раиси похоронят в Мешхеде обновлено 15:29
Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси во вторник направят из Тебриза в его родной город Мешхед. Об этом сообщает агентство Fars.
Агентство Tasnim в свою очередь отмечает, что утром в понедельник в Мешхеде прошло заседание совета по вопросу похорон Раиси. Было решено назвать одну из главных улиц или площадей именем президента.
*** 12:28
Церемония похорон президента Ирана Ибрагима Раиси и других погибших в результате крушения вертолета пройдет 21 мая в городе Тебризе, в мечети Имама Хомейни. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
В стране объявлен пятидневный траур, также на этой неделе отменены все спортивные мероприятия в Иране.
*** 12:05
Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщили в иранском обществе Красного Полумесяца.
Агентство IRNA со ссылкой на главу общества Пир Хосейна Коливанда сообщило о том, что спасатели добрались до места катастрофы вертолета через 40 минут после получения сигнала от обломков.
"С момента обнаружения (сигнала) от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут", - отметил он. По словам Коливанда, спасатели нашли обломки вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси на высоте 2 500 метров.