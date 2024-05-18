Премьер Эстонии: Солдаты НАТО уже в Украине

Ряд стран-членов НАТО уже начали обучать украинских военнослужащих вблизи линии фронта в Украине. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

"Есть страны, которые уже обучают солдат на поле боя", - заявила она, добавив, что "представители этих стран блока делают подобное на свой страх и риск".

Каллас пояснила, что "в случае, если западные военные инструкторы попадут под удар ВС России, то это не будет означать автоматическое применение пятой статьи устава Североатлантического альянса, согласно которому нападение на одного участника НАТО расценивается как нападение на весь альянс и требует ответа".

"Это работает не так, не происходит автоматически. Так что эти опасения не имеют под собой оснований", - заверила Каллас.

Кроме того, она напомнила, что вопрос возможной отправки военного контингента НАТО в Украину остается открытым, при этом "сейчас мы не должны ничего исключать".