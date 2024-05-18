Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:50

Поиски пропавшего вертолета, на борту которого находился иранский президент, продолжались более 10 часов. Место крушения было обнаружено только тогда, когда к поискам подключился турецкий беспилотник.

Те часы, прошедшие с момента первой информации о «жесткой посадке» президентского вертолета до обнаружения тел, можно охарактеризовать как провал иранской системы реагирования на чрезвычайные ситуации. И не только ее. Прежде всего, сам вылет в сложнейших метеоусловиях и маршрут в столь сложной местности сами по себе вызывают массу вопросов. Служба безопасности должна была костьми лечь, но не допустить следования вертолета по этому маршруту и настоять на передвижении на автомобилях. Это прямая их обязанность, более того, их долг. Не настояла, побоялась расстроить охраняемое лицо, и результат очевиден. Дальше начинается не менее интересное – работа иранских спасателей, которые до последнего не могли найти место падения и блуждали по горам вслепую, а часть их и вовсе заблудилась. То есть в вертолете, который перевозил иранского президента, не был установлен радиомаяк, который постоянно подавал бы сигналы о своем местонахождении.

Только представьте себе, что упал вертолет, перевозивший Байдена или Си Цзиньпина. Сколько бы тогда соответствующим службам США и Китая потребовалось времени до установления его местонахождения – часы или несколько минут? Да что там маячки, хваленые иранские беспилотники, которыми так гордится Тегеран и приобретает Россия, как оказалось, в недостаточных количествах оснащены тепловизорами и приборами ночного видения. Достаточно было одного турецкого «Байрактара Акинчи» с соответствующим оборудованием, и точка падения без труда была установлена. И тяжелые погодные условия этому помехой не оказались. В этом и разница турецкого и иранского подхода к БПЛА – турки создают высокотехнологичные аппараты, способные выполнять задачи в любых условиях. Иранцы же изготавливают массы дронов-камикадзе одноразового применения, которые пригодны только для нанесения массированных ударов по большим целям в комфортных погодных условиях. Как наступила темнота или пошел дождь – иранские беспилотники сидят на земле.