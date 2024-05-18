Разбившийся вертолет президента Ирана был непригоден к полету. Об этом пишет эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Журналист сам пилотирует небольшие самолеты как летчик-любитель. По его словам, Ибрагим Раиси летел в американском вертолете Bell 212, построенном в 1990-е. Такие машины разработали еще в 1960-е. Воздушное судно было непригодно к полету в сложных метеоусловиях, который оказался для экипажа и пассажиров «самоубийством».

«Если сообщения верны, Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, явно не подходящих под правила визуальных полетов. Это просто самоубийство. <...> Вертолет был непригоден для полетов в сложных метеорологических условиях. Первоначально вертолет использовали ВВС Ирана, но позже его перекрасили, чтобы придать более гражданский вид», — пишет Рёпке.