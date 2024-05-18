Победители 1-го тиража лотереи от Kapital Bank

Второй и финальный тиражи лотереи состоятся 12 июня 2024 года.

Согласно условиям лотереи, они выиграли максимальный ежемесячный платеж по кредиту в размере до 500 AZN, приобретенному в период с 15 апреля по 9 мая 2024 года.

Первый банк Азербайджана Kapital Bank проводит лотерею для клиентов, которые обратились за получением наличного кредита. 15 мая 2024 года состоялся первый тираж лотереи. Победителями розыгрыша стали 23 человека, выбранные случайным образом во время прямого эфира.

Напомним, что Kapital Bank оплатит ежемесячный расход по кредиту (максимум 500 AZN) 46 победителям, по 23 победителя в каждом тираже, а в финальном тираже - всю сумму кредита 4 клиентов (максимум 10 000 манатов). В финальном тираже будут участвовать все участники, в том числе и победители 1-го и 2-го тиражей.

Лотерея от Kapital Bank продлится до 3 июня. Клиенты, подавшие заявку на «Ежедневный потребительский кредит», могут автоматически принять участие в лотерее и стать ее победителем. Клиенты, подающие заявку на «Ежедневный потребительский кредит» через онлайн-каналы (kapitalbank.az, birbank.az и мобильное приложение Birbank) получают 5 шансов участия в лотерее; клиенты, подающие заявку на кредит, обратившись в филиал, получают 1 шанс.

Информация о лотерее: https://kbl.az/ltlt.

Отметим, что любой человек, имеющий официальный доход, может получить «Ежедневный потребительский кредит» от Kapital Bank на сумму до 50 000 AZN по годовой ставке начиная от 10,9% на срок до 59 месяцев.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.