Кобахидзе не допустит «украинизации» Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вновь обвинил силы внутри и вне страны «украинизировать Грузию» и «открыть второй фронт».

По его словам, в результате войны в Украине речь идет об уничтожении генофонда нации и крахе экономики.

«Инфраструктура разрушена, сегодня Россия оккупирует в 2,5 раза больше территории, чем в начале войны. На фоне войны в Украине процветает коррупция, отменены выборы, политический плюрализм, свобода СМИ, все, что связано с общей концепцией демократии. Представители коллективного «Национального движения» всему этому завидуют, и не только завидуют, они хотят видеть все это в Грузии, хотят, чтобы Грузия разделила судьбу Украины, чего мы, конечно, не можем допустить», – сказал Кобахидзе.