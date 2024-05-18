Иран не пригласил Россию

«Вы знаете традиции похорон, они не предусматривают каких-то таких, с участием международных представителей, церемоний, поэтому никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем», - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли представители Кремля принимать участие в траурных мероприятиях.

По его словам, президент России Владимир Путин около полуночи 19 мая встретился с послом Ирана Каземом Джалали и «дал оперативные команды по отправке спецгруппировки для помощи в спасательной операции», проводившейся после крушения вертолета.

«Президент, выслушав посла, собственно, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу в 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием. Группа Центроспаса и особая группа «Лидер», которая могла приступить к спасательно-поисковой операции», - рассказал Песков.

Всего в группировку, по его словам, вошли 60 человек, был подготовлен высокогорный вертолет и два самолета: в первом разместился личный состав, во втором — перевозили вертолет. Песков отметил «очень тесное взаимодействие между МЧС и Минобороны» и готовность двух вертолетов в Армении выдвинуться в Иран.

«Первый борт уже подлетал к Тебризу, когда стало известно об обнаружении обломков вертолета иранского президента. По согласованию с Тегераном самолет развернулся фактически над аэропортом Тебриза в воздухе и уже пошел обратно на точку базирования, затем развернулся и второй самолет», - добавил Песков.