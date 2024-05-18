Товарооборот России и Индии побил рекорд

По итогам первого квартала товарооборот России и Индии вырос на 5% в годовом выражении, до $17,5 млрд. Это стало рекордом, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные индийского Минпромторга.

В январе товарооборот достиг $6 млрд, в феврале составил $5,2 млрд. В марте показатель вырос на 7,6%, до $6,3 млрд. В общей сложности Россия поставила в Индию товаров на $16,3 млрд, став вторым главным поставщиком, первый — Китай с поставками на $24,8 млрд.

Экспорт индийских товаров в Россию увеличился на 22%, до $1,2 млрд. РФ по этому показателю заняла 28-е место. В топ-5 главных покупателей индийских товаров входят США ($20,8 млрд), ОАЭ ($10,9 млрд), Нидерланды ($6,8 млрд), Сингапур ($5,5 млрд) и Китай ($4,7 млрд).

На фоне увеличения товарооборота с Индией на российском рынке становится востребованной рупия. В апреле Сбербанк начал открывать депозиты в индийской валюте для крупных клиентов, в том числе «для дальнейшего финансирования бизнеса» в рупиях. Однако эксперты отмечают, что экспортеры по возможности стараются избегать расчетов в индийской валюте, предпочитая доллары или юани.