Эмин Амруллаев встретился с обучающимися в Британии азербайджанскими студентами
Министр науки и образования Эмин Амруллаев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия во Всемирном форуме по образованию, который проходит в Лондоне 19-21 мая.
В рамках визита министр науки и образования встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в британских университетах по государственным стипендиям.
На встрече Эмин Амруллаев проинформировал студентов о реформах и дальнейших планах в сфере науки и образования. Говоря о масштабных проектах, которые планируется реализовать на освобожденных от оккупации территориях, министр рассказал также о Карабахском университете, который начнет функционировать в Ханкенди со следующего учебного года. Министр сообщил, что наша цель – превратить этот университет в качественный центр международной науки и исследований на Кавказе.
Кроме того, министр, предоставивший информацию о государственных программах и программах двойного диплома для обучения за рубежом, а также международных образовательных проектах, рассказал о работе, проделанной в сфере докторантуры в Азербайджане.
Эмин Амруллаев подчеркнул, что все больше азербайджанских студентов обучаются в престижных университетах мира в рамках государственных программ. Министр выразил надежду, что этот показатель сохранится с возрастающей динамикой в ближайшие годы.
В завершение встречи министр ответил на вопросы студентов, сфотографировался с ними на память.