Эмин Амруллаев встретился с обучающимися в Британии азербайджанскими студентами

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Министр науки и образования Эмин Амруллаев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия во Всемирном форуме по образованию, который проходит в Лондоне 19-21 мая. В рамках визита министр науки и образования встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в британских университетах по государственным стипендиям.

На встрече Эмин Амруллаев проинформировал студентов о реформах и дальнейших планах в сфере науки и образования. Говоря о масштабных проектах, которые планируется реализовать на освобожденных от оккупации территориях, министр рассказал также о Карабахском университете, который начнет функционировать в Ханкенди со следующего учебного года. Министр сообщил, что наша цель – превратить этот университет в качественный центр международной науки и исследований на Кавказе.