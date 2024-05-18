Опознаны все погибшие в крушении вертолета Раиси

Иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

«Несмотря на то что тела погибших были сожжены, спасатели опознали их и передали бригадам скорой помощи», - цитирует его агентство.

По словам Хасана Нами, тела жертв авиакатастрофы были доставлены в Тебриз. Он уточнил, что эксперты не будут проводить генетическую экспертизу, так как тела погибших были полностью идентифицированы.