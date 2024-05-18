Погода завтра будет по-летнему теплой

21 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Вечером осадки ненадолго прекратятся. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.