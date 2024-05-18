Новый президент Тайваня обратился к Китаю

Президент Тайваня Лай Циндэ призвал материковый Китай к диалогу в своей инаугурационной речи. Об этом сообщает Reuters.

«Я также хочу призвать Китай прекратить политическое и военное запугивание Тайваня и взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем упорно работать над поддержанием мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся начала войны», – сказал Циндэ.

Он подчеркнул, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки.