Пожелание Латвии для Азербайджана

Латвия заинтересована в установлении прочного мира между Баку и Ереваном, заявила в ходе пресс-конференции в Баку спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

«Желаю Азербайджану и Армении достичь полного мира», - сказала она.

Миериня также поздравила Азербайджан с прогрессом, достигнутым в мирных переговорах с Арменией.

По ее словам, чем больше представителей международного сообщества поедут в Карабах, тем больше будет осведомленности о том, что там происходило: «Вчера в Карабахе мы воочию увидели, насколько быстро развивается регион. Мы увидели новые аэропорты, новые школы, здания. Мы также посетили Шушу. Карабах стремительно восстанавливается и развивается, искренне рады видеть это».

Миериня подчеркнула, что Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и целью ее визита является углубление межпарламентского сотрудничества между странами.

«В дополнение к существующему тесному сотрудничеству между парламентскими группами дружбы мы обсудили возможность установления более тесного сотрудничества между различными комитетами или комиссиями наших парламентов. Например, в области образования, культуры, налаживания обмена студентами наших стран и многих других возможностей», – сказала она.