Генштаб Украины о тяжелых боях на фронте

С начала текущих суток ситуация на фронте обострена. Украинские войска ведут тяжелые оборонительные бои. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 20 мая.

Согласно сводке, россияне уже совершили 533 обстрела позиций ВСУ, применили более 50 дронов-камикадзе. В настоящее время произошло более 30 боевых столкновений, по одному ракетному и авиаудару.

«Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения предприняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба Украины, за сутки 19 мая на фронте произошло 140 боевых столкновений.