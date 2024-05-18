Хидаят Гейдаров впервые в своей карьере вышел в финал чемпионата мира!

В полуфинале он уверенно прошел немца Игора Вандтке.

Азербайджан в шаге от второго в истории титула чемпиона мира по дзюдо.

В финале его ждет 22-летний японец Ишихара Тацуки. Финальный блок начнется в 18:00 по бакинскому времени.

*** 15:04

Хидаят Гейдаров одержал досрочную победу в четвертьфинале над бразильцем Даниэлем Карнином и вышел в полуфинал, где встретится с немцем Игором Вандтке.

Напомним, за всю историю лишь одному азербайджанскому дзюдоисту удалось выиграть чемпионат мира среди взрослых. В 2013 году это сделал Эльхан Мамедов.

*** 14:29

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по дзюдо.