Хидаят Гейдаров в финале! Удастся ли ему стать вторым чемпионом мира из Азербайджана? обновлено 15:46
Хидаят Гейдаров впервые в своей карьере вышел в финал чемпионата мира!
В полуфинале он уверенно прошел немца Игора Вандтке.
Азербайджан в шаге от второго в истории титула чемпиона мира по дзюдо.
В финале его ждет 22-летний японец Ишихара Тацуки. Финальный блок начнется в 18:00 по бакинскому времени.
*** 15:04
Хидаят Гейдаров одержал досрочную победу в четвертьфинале над бразильцем Даниэлем Карнином и вышел в полуфинал, где встретится с немцем Игором Вандтке.
Напомним, за всю историю лишь одному азербайджанскому дзюдоисту удалось выиграть чемпионат мира среди взрослых. В 2013 году это сделал Эльхан Мамедов.
*** 14:29
В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по дзюдо.
Сегодня на татами вышел 4-кратный чемпион Европы и 3-кратный бронзовый призер чемпионатов мира Хидаят Гейдаров - наша главная надежда на золото. В весовой категории до 73 кг он победил Акила Джакову из Косово и испанца Сальвадора Касеса Рока, пробившись в четвертьфинал. Там он встретится с призером Олимпиады в Токио бразильцем Даниэлем Карнином.
В весе до 66 кг Яшар Наджафов уступил Баул Ану из Кореи. Здесь же Кямран Сулейманов на старте проиграл египтянину Мухаммеду Абдельмавгуду.
В женской категории до 57 кг Аджелья Топрак победила Бакыт Куссакбаеву из Казахстана и португалку Тельму Монтейро, но уступила в 1/8 финала кореянке Мими Ху.
Напомним, вчера выступили три представителя Азербайджана. Лучший результат показал Туран Байрамов (60 кг), занявший 7-е место.
Всего в Абу-Даби приехали 11 дзюдоистов и дзюдоисток из Азербайджана.