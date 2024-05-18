Хидаят Гейдаров в финале! Удастся ли ему стать вторым чемпионом мира из Азербайджана? обновлено 15:46

Отдел спорта

Хидаят Гейдаров впервые в своей карьере вышел в финал чемпионата мира!

В полуфинале он уверенно прошел немца Игора Вандтке.

Азербайджан в шаге от второго в истории титула чемпиона мира по дзюдо.

В финале его ждет 22-летний японец Ишихара Тацуки. Финальный блок начнется в 18:00 по бакинскому времени.

*** 15:04

Хидаят Гейдаров одержал досрочную победу в четвертьфинале над бразильцем Даниэлем Карнином и вышел в полуфинал, где встретится с немцем Игором Вандтке.

Напомним, за всю историю лишь одному азербайджанскому дзюдоисту удалось выиграть чемпионат мира среди взрослых. В 2013 году это сделал Эльхан Мамедов.

*** 14:29

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Сегодня на татами вышел 4-кратный чемпион Европы и 3-кратный бронзовый призер чемпионатов мира Хидаят Гейдаров - наша главная надежда на золото. В весовой категории до 73 кг он победил Акила Джакову из Косово и испанца Сальвадора Касеса Рока, пробившись в четвертьфинал. Там он встретится с призером Олимпиады в Токио бразильцем Даниэлем Карнином.

В весе до 66 кг Яшар Наджафов уступил Баул Ану из Кореи. Здесь же Кямран Сулейманов на старте проиграл египтянину Мухаммеду Абдельмавгуду.

В женской категории до 57 кг Аджелья Топрак победила Бакыт Куссакбаеву из Казахстана и португалку Тельму Монтейро, но уступила в 1/8 финала кореянке Мими Ху.

Напомним, вчера выступили три представителя Азербайджана. Лучший результат показал Туран Байрамов (60 кг), занявший 7-е место.

Всего в Абу-Даби приехали 11 дзюдоистов и дзюдоисток из Азербайджана.