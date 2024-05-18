Американцы о гибели президента Ирана

В Вашингтоне заявили, что причиной падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана, был несчастный случай. Американские власти не видят признаков стороннего вмешательства. Так заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. Его слова приводит телеканал NBC News.

«Была очень плохая, туманная погода, на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще полностью расследуется», — сказал Шумер.

По словам представителя Вашингтона, никаких признаков провокации нет. Разведка США сообщила об отсутствии каких-либо доказательств «нечестной игры». Шумер также сказал, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации.