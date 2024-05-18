Кровавое происшествие в Китае

В городской полиции сообщили, что 39-летняя женщина с кухонным ножом вошла в детский сад, когда дети были на игровой площадке.

В китайском городе Чунцин (Юго-Западный Китай) женщина с ножом набросилась на детей в детском саду. По меньшей мере 14 детей получили ранения, двое малышей погибли, передает китайский международный новостной телеканал CGTN.

Мотив нападения пока неясен, хотя в сообщениях в социальных сетях говорится, что у женщины была жалоба против правительства. Фамилия нападавшей Лю, она была арестована на месте происшествия. Полиция спасла женщину от самосуда — на нее набросились прохожие.

Пострадавших детей отправили в больницы. О состоянии их здоровья и степени тяжести ранений не сообщается.