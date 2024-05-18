Индия примет участие в конференции по Украине
Индия намерена участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявил премьер Нарендра Моди в интервью Press Trust of India.
Уровень участия, по его словам, будет зависеть от сроков, логистики.
«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития»,— заявил Нарендра Моди, ссылаясь на полученные приглашения принять участие во встрече G7 и саммите по мирному урегулированию в Украине в следующем месяце.