В Ханкенди назначен прокурор

Рашадат Оруджев назначен прокурором города Ханкенди. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В 2012 году Рашадат Оруджев был принят на службу в органы прокуратуры. Ранее работал следователем и старшим следователем прокуратуры Мингячевира, старшим следователем в прокуратуре Товузского района, старшим прокурором Следственного управления прокуратуры Баку. С 2019 года по настоящее время работал заместителем прокурора Ясамальского района.

В сообщении пресс-службы также говорится, что родившийся в Губадлинском районе Рашадат Оруджев в 8 лет в результате армянской оккупации вместе с семьей стал вынужденным переселенцем.