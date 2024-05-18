В заявлении прокурора сказано, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по крайней мере с 8 октября 2023 года.

По словам прокурора, руководители Израиля ответственны за голод, умышленное причинение сильных страданий, убийства, атаки против мирного населения, истребление, преследования и «другие бесчеловечные действия».

В свою очередь, сказано в заявлении прокурора МУС, у следствия есть основания полагать, что трое лидеров ХАМАС несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В число обвинений, выдвинутых против лидеров ХАМАС, входят истребление, убийства, захват заложников, сексуализированное насилие, пытки, жестокое обращение с пленными. Все трое лидеров ХАМАС, заявил прокурор, несут ответственность за убийство сотен израильских граждан в результате нападений, совершенных террористами группировки 7 октября 2023 года.

Запрос прокурора должны рассмотреть судьи МУС. Израиль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Палестина входит в состав участников МУС. Она ратифицировала Римский статут в 2015 году.