Новые подозрения в адрес Имрана Хана

Национальное бюро подотчетности проводит новое расследование в отношении бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана, подозреваемого в незаконном хранении и продаже дорогих часов и других ценных подарков от иностранных лидеров.

По сообщению газеты The Express Tribune, расследование касается предполагаемой незаконной продажи Имраном Ханом и его супругой Бушрой Биби иностранных подарков, в том числе семи часов Graff и Rolex, а также десяти ювелирных изделий из бриллиантов и золота, которые, предположительно, были проданы ими, а не сданы в государственное хранилище «Тошахана».

Политик и его супруга тем самым нарушили закон, по которому все подарки должны пройти регистрацию и быть помещены в хранилище, их получателям разрешается оставить себе только предметы стоимостью до 30 тыс. рупий ($108). По версии следствия, Имран Хан и Бушра Биби при продаже занизили стоимость подарков и внесли в казну только 20% от их реальной цены в 100,1 млн рупий ($360,6 тыс.).

1 апреля Высокий суд Исламабада приостановил действие вынесенных 31 января приговоров Имрану Хану и Бушре Биби, по которым они получили 14 лет лишения свободы за мошенничество и подделку документов, касающихся незаконных операций по продаже 52 подарков из госхранилища, полученных от лидеров государств Ближнего Востока, общей рыночной стоимостью 154 млн рупий (почти $2 млн).

Политик и его супруга продолжают оставаться в заключении по другим приговорам. В январе Хан был приговорен к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. В начале февраля суд признал бывшего премьер-министра и его супругу виновными во вступлении в незаконный брак и приговорил их к семи годам лишения свободы.