У золота новый рекорд

Цены на золото достигли исторического максимума в понедельник, поскольку замедление инфляции в США усилило ожидания того, что Федрезерв может в скором времени провести первое снижение ставки. Серебро достигло пика более чем 11 лет. Об этом информирует Reuters.

Спотовая цена на золото на утро понедельника выросла на 1,05% - до $2.440,23 за тройскую унцию, ранее в ходе сессии достигнув рекордных $2.449,89.

Спотовое серебро поднялось на 0,87% - до $31,76 за унцию после достижения более чем 11-летнего максимума ранее в ходе сессии.