Военные учения Польши вблизи России
Польша начала тактико-специальные учения Sarex24 в Балтийском море, сообщает Министерство национальной обороны Польши.
«Сценарий морского эпизода, который реализует Центр морских операций - Командование морского компонента в Гдыне, включает поиск и спасение экипажа самолета, пропавшего с радаров, а также борьбу с нефтяным загрязнением в водах Гданьского залива», – говорится в сообщении ведомства.
Город Гдыня расположен примерно в 150 км от Калининградской области.
Учения будут проводиться с использованием воздушных, военно-морских и сухопутных сил. Поисково-спасательные работы будут координироваться Морским и авиационным спасательным центром в Гдыне.