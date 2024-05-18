Туск о европейском железном щите ПВО

Польша подписала соглашение о кредите Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 500 миллионов злотых (128 миллионов долларов США) на спутниковую составляющую противовоздушной обороны. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на брифинге по итогам встречи с главой ЕИБ Надей Кальвиньо, передают польские СМИ.

"Мы подписали соглашение, касающееся польской спутниковой программы. Нам удается получать европейские средства на безопасность Европы и Польши в широком понимании", - добавил премьер, подчеркнув, что "безопасность Европы зависит от безопасности Польши".

По его словам, в ближайшее время план европейского железного щита ПВО будет представлен европейским лидерам: "Мы говорим о 300 миллионах евро, благодаря которым план железного европейского купола станет возможным".

"Банк инвестировал в Польше уже почти 100 миллиардов евро. Это финансирование дорог, энергетической трансформации, метро, пешеходный мост в Варшаве. Мы всегда будем надежным партнером Польши", - заверила Кальвиньо.

Ранее Туск объявил, что Польша будет участвовать в строительстве европейской ПВО, так называемого европейского купола. Поэтому правительство решило построить спутниковый компонент, который станет его частью.