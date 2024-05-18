Экс-глава МИД Ирана обвинил США в смерти Раиси. При чем тут имам Реза?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Как уже известно, вертолетом, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, был Bell-212 американского производства. Что означает — машина была куплена до того, как США ввели санкции против Ирана, то есть до исламской революции 1979 года.

Правда, Иран перепроектировал эти вертолеты на основе технологии reverse engineering и производит их под названиями АВ-206А, АВ-214С. Однако агентство «Тасним», связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщает, что вертолет Раиси был произведен именно в США.

Высшие лица Ирана летели на вертолете, изготовленном в США более 45 лет назад

Модель Bell 212 разработала компания Bell Helicopter Textro по заказу вооруженных сил Канады. Большая часть таких вертолетов уже списана, но некоторые модификации все еще используются американскими ВВС.

Bell-212 является гражданским вариантом военного вертолета Bell-204205, использовавшегося Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме. Вертолет оснащен двумя двигателями и может принять на борту до 15 человек.

Почему высшие лица Ирана летели на вертолете, изготовленном более 45 лет назад? Ответ прост: собственная вертолетная промышленность Ирана развита крайне слабо: ВВС этой страны до сих пор используют вертолеты, закупленные в США и других западных странах еще в шахские времена.

Тегеран не может закупать современные пассажирские самолеты у таких гигантов, как Boeing и Airbus

Поддерживать эти машины, срок эксплуатации которых уже давно истек, в исправном состоянии становится все сложнее, поскольку из-за санкций невозможно купить к ним запчасти. В такой ситуации Иран может содержать свой вертолетный парк только запчастями, купленными в третьих странах или на черном рынке. С такой проблемой сталкивается и парк гражданской авиации Ирана. Из-за санкций Тегеран не может закупать современные пассажирские самолеты у таких гигантов, как Boeing и Airbus.

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью местному телеканалу Xəbər назвал Вашингтон одним из виновников смерти президента. Ведь США не сняли санкции, введенные за продажу Ирану гражданских самолетов, вертолетов и запчастей к ним, несмотря на вердикт Международного суда ООН.

Зариф назвал Вашингтон одним из виновников смерти Раиси

«Одним из главных виновников вчерашней трагедии являются США, поскольку из-за введенных ими жестких санкций Иран не может обновить свой воздушный флот. Этот инцидент будет вписан в список преступлений, совершенных США против иранского народа», — заявил бывший министр.

Зариф добавил, что десятки лет дружил с Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом, погибшими в авиакатастрофе.

«Оба они считали себя слугами имама Резы (восьмой имам шиитов-двунадесятников, сын Мусы аль-Казима и потомок в седьмом поколении пророка Мухаммеда). Им выпала честь стать шехидами в день рождения имама Резы. Другим их положительным качеством была искренность. Они оба были очень искренними людьми, и я думаю, что в конце концов они стали шехидами из-за своей искренности», — сказал Зариф.