Экс-глава МИД Ирана обвинил США в смерти Раиси. При чем тут имам Реза?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:46

Как уже известно, вертолетом, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, был Bell-212 американского производства. Что означает — машина была куплена до того, как США ввели санкции против Ирана, то есть до исламской революции 1979 года. Правда, Иран перепроектировал эти вертолеты на основе технологии reverse engineering и производит их под названиями АВ-206А, АВ-214С. Однако агентство «Тасним», связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщает, что вертолет Раиси был произведен именно в США.

Модель Bell 212 разработала компания Bell Helicopter Textro по заказу вооруженных сил Канады. Большая часть таких вертолетов уже списана, но некоторые модификации все еще используются американскими ВВС. Bell-212 является гражданским вариантом военного вертолета Bell-204205, использовавшегося Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме. Вертолет оснащен двумя двигателями и может принять на борту до 15 человек. Почему высшие лица Ирана летели на вертолете, изготовленном более 45 лет назад? Ответ прост: собственная вертолетная промышленность Ирана развита крайне слабо: ВВС этой страны до сих пор используют вертолеты, закупленные в США и других западных странах еще в шахские времена.

Поддерживать эти машины, срок эксплуатации которых уже давно истек, в исправном состоянии становится все сложнее, поскольку из-за санкций невозможно купить к ним запчасти. В такой ситуации Иран может содержать свой вертолетный парк только запчастями, купленными в третьих странах или на черном рынке. С такой проблемой сталкивается и парк гражданской авиации Ирана. Из-за санкций Тегеран не может закупать современные пассажирские самолеты у таких гигантов, как Boeing и Airbus. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью местному телеканалу Xəbər назвал Вашингтон одним из виновников смерти президента. Ведь США не сняли санкции, введенные за продажу Ирану гражданских самолетов, вертолетов и запчастей к ним, несмотря на вердикт Международного суда ООН.