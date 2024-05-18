В США не исключили ввода войск в Украину

В настоящее время не следует исключать возможность введения войск НАТО в Украину, но не нужно это афишировать, заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

«Видимо, некоторые европейские лидеры схватились за сердце, когда (президент Франции Эммануэль) Макрон заявил об отправке войск НАТО», - поделился мнением Гейтс. Он выразил убеждение, что такую возможность исключать не стоит, но и не «надо о ней открыто говорить».

«Меня беспокоит, что наше правительство слишком много говорит, как и другие правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь.

Думаю, тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительную обеспокоенность не только в США, но и в Европе», - подчеркнул экс-глава Пентагона.

Гейтс также отметил необходимость в ближайшие недели предоставить Украине средства противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты, чтобы ВСУ смогли сдержать российское наступление на востоке и установить прочную линию обороны.

Бывший глава Пентагона назвал ситуацию на фронте в Украине «достаточно зловещей», указав на продвижение российских войск и сообщение о скором пополнении Россией количества военных: «У русских сейчас больше войск в Украине, чем в начале войны».