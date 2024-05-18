В переговорах с нефтяными компаниями относительно восстановления экспорта нефти со стороны иракского курдского регионального правительства в Турцию никакого прогресса не наблюдается. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мохаммад аль-Судани.

Отметим, что экспорт нефти по нефтепроводу Ирак-Турция был остановлен в марте прошлого года после арбитражного решения Международной торговой палаты (ICC).

Премьер-министр Ирака, второго по величине производителя нефти в ОПЕК, заявил, что правительство готово выйти из «ценового тупика», который остановил экспорт нефти более чем на год. Однако компании отказались изменить контракты, подписанные много лет назад с богатым нефтью регионом иракского курдского регионального правительства.

Аль-Судани не уточнил, когда могут продолжиться переговоры.