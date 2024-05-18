Эстония призывает не опасаться

Страны – члены НАТО не должны опасаться, что отправка военных инструкторов и их гибель могут привести к конфликту альянса с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, отметив, что «есть страны, которые уже готовят солдат на местах» и они делают это «на свой страх и риск». Об этом сообщает британская газета Financial Times.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: "Это пятая статья. Давайте разбомбим Россию". Это не так работает. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны", – добавила Кая Каллас.