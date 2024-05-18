«После сегодняшнего заседания медицинской комиссии можно сообщить, что состояние пациента стабильно. Его клиническое состояние улучшается, он разговаривает. Показатели воспаления у него постепенно снижаются», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте клиники в Facebook.

Фицо продолжит оставаться под наблюдением врачей, добавили в больнице.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали и провели пятичасовую операцию. Затем премьера ввели в режим искусственной комы и перевели в отделение реанимации.

17 мая врачи провели Фицо еще одну операцию.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свой поступок политическими мотивами. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. Цинтула признал свою вину.

Между тем чиновники в европейских странах опасаются, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет еще более «разрушительной силой» в НАТО. Об этом пишет газета Financial Times.

В материале подчеркивается, что глава словацкого правительства с самого начала выступал против снабжения Украины западным оружием и ее принятия в Североатлантический альянс. Более того, политик вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном противостоял кандидатуре председателя правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать разрушительной силой внутри НАТО, как и Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции [в организацию]», — говорится в публикации.

При этом неназванный высокопоставленный чиновник в Европейском союзе (ЕС) подчеркнул, что словацкий премьер-министр более склонен к компромиссам во время частных бесед. Фицо делает «воинственные» заявления на публике, но в целом не дотягивает до «лиги Орбана».