Медведев призывает к убийству Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский является руководителем страны, «который ведет с нами войну», а потому он законная цель для России, заявил бывший президент Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

По его мнению, Зеленский утрачивает легитимность в связи с временной отменой в Украине президентских выборов в соответствии с правилами военного положения, введенного после вторжения России в Украину.

«Руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — считает Медведев.

По его мнению, президент Украины «должен быть пойман и предан суду», а при невозможности этого «должны применяться правила, практикуемые для террористов».

По мнению Медведева, даже если Россия будет считать Зеленского нелегитимным президентом, это не помешает проводить с ним переговоры и подписывать «акт о капитуляции».