Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси никак не повлияет на американо-иранские отношения. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

Кроме того, источник заявляет об отсутствии «иностранного вмешательства», которое бы привело к крушению вертолета. Он также назвал «смешными» сообщения иранских СМИ о том, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в Иране, что могло стать причиной аварии.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли при крушении. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и сопровождавших его лиц.