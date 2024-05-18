ЗАО «Baku Steel Company» подписало важный Меморандум
20 мая 2024 года Министерство экономики Азербайджанской Республики, Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), а также Государственный Комитет по Инвестициям и Управлению Государственным Имуществом Республики Таджикистан организовали Азербайджано-Таджикистанский бизнес-форум.
Целью форума было развитие двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан, укрепление торгово-экономического партнерства, установление связей между деловыми кругами, изучение новых направлений и возможностей для сотрудничества и взаимных инвестиций, а также реализация совместных проектов.
Бизнес-форум вступительными речами открыли министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиров.
В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между крупнейшей и самой современной металлургической компанией Южного Кавказа ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) и Государственным учреждением «Конструкторский центр проектирования новых промышленных технологий» при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.
Документ подписали Генеральный Директор ЗАО «Baku Steel Company» Камал Ибрагимов и Директор Центра Некруй Забирзода.
Совместно с представителями BSC были организованы встречи между компаниями двух стран для обсуждения перспективных возможностей сотрудничества в формате В2В.