ЗАО «Baku Steel Company» подписало важный Меморандум

20 мая 2024 года Министерство экономики Азербайджанской Республики, Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), а также Государственный Комитет по Инвестициям и Управлению Государственным Имуществом Республики Таджикистан организовали Азербайджано-Таджикистанский бизнес-форум.

Целью форума было развитие двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан, укрепление торгово-экономического партнерства, установление связей между деловыми кругами, изучение новых направлений и возможностей для сотрудничества и взаимных инвестиций, а также реализация совместных проектов.