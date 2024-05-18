Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 18:17

На улицах городов Грузии зловещее затишье - ничего не происходит и почти ничто не напоминает о политических баталиях, сотрясавших страну и, в первую очередь, Тбилиси, на протяжении последних полутора месяцев. Акции протеста практически не проводятся – их сменили небольшие молодежные флэшмобы, даже отдаленно не напоминающие грозные, многотысячные митинги и демонстрации, привлекшие к себе внимание всего мира. Но если у кого-то создалось впечатление, что все стихло и больше ничего не происходит, то это иллюзия. Чтобы убедиться, что нынешний штиль, по всей вероятности, всего лишь короткая передышка перед новыми демонстрациями протеста, достаточно войти в соцсети или включить телевизор.

Как и следовало ожидать, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об «иноагентах», хотя до последнего момента было неясно, каким именно будет это самое вето? Дело в том, что несколько дней назад представители «Грузинской мечты» заявили, что в принципе согласны пересмотреть отдельные пункты закона, для чего нужно, чтобы президентское вето представляло собой новый, переработанный и, главное, компромиссный вариант. «Это их очередной трюк, они хотят втянуть нас в дебаты, а потом скажут, что мы не предложили ничего дельного, и преодолеют вето», - говорили противники закона об «иноагентах».

Сама же Саломе Зурабишвили довольно быстро внесла ясность, заявив, что закон никуда не годится, «облагораживанию» не подлежит, а потому он должен быть отозван без каких бы то ни было альтернатив. При этом допускалось, что президент Грузии может изменить свое мнение, но только в том случае, если западные союзники дадут гарантии, что обновленный закон об «иноагентах» будет радикально отличаться от нынешнего. Впрочем, все эти варианты остались в прошлом, ибо Зурабишвили свое обещание выполнила и наложила вето без каких-либо предварительных условий. И вот сейчас Грузия застыла в мучительном ожидании. По идее, процесс преодоления вето не имеет временных рамок. То есть, он может начаться на следующий день, а может и через три месяца. Тем не менее, времени у правящей партии немного – с середины июня работа парламентских сессий прекращается, а в конце месяца законодательный орган уйдет на летние каникулы. Так что, если уж преодолевать вето президента, то сейчас. Не случайно грузинская молодежь экономит силы и готовится к новым митингам, первый из которых пройдет 26 мая, в День независимости Грузии.

В эти же дни следует ожидать активизации «подковерной» дипломатии. Можно предположить, что западные союзники будут всячески удерживать правящую партию от преодоления президентского вето, поскольку это может кончиться для Грузии потерей статуса кандидата в члены Евросоюза. «Один раз мы уже уступили, дав Грузии шанс стать членом общеевропейской семьи, шанс, который в условиях нынешней власти она ничем не заслужила», - говорят сегодня западные лидеры, поражаясь, почему руководство небольшой, экономически слабой страны на Южном Кавказе позволяет себе то, на что, скорее всего, не пошел бы даже лидер КНР Си Цзиньпин. В этом плане позиция США выглядит более жестко – в течение ближайших недель после преодоления вето президента ввести санкции против представителей правящей элиты Грузии, а также решительно пересмотреть все программы финансовой и прочей помощи. Что же касается вероятной реакции Европы, то с этим все традиционно сложнее. Дело в том, что у «Грузинской мечты» в ЕС есть союзники – Венгрия и Словакия. Кроме того, руководство Евросоюза доживает последние недели – 8-12 июня состоятся выборы в Европарламент, так что, можно с высокой степенью вероятности предположить, что до боли знакомые лица Жозепа Борреля, Шарля Мишеля, Урсулы фон дер Ляйен, Оливера Вархея и многих других высокопоставленных еврочиновников либо навсегда уйдут в прошлое, либо появятся уже в другом, куда менее значимом качестве. «Грузинская мечта» рассчитывает на «правый поворот» в Евросоюзе, не без оснований полагая, что при таком политическом раскладе к ней будут относиться с большими пониманием и терпимостью.

Но, во-первых, не факт, что правые силы смогут победить на выборах в парламент ЕС, а, во-вторых, даже если и победят, не факт, что им понравится происходящая трансформация в Грузии. Впрочем, все это будет (или не будет) завтра. А сегодня Европа вряд ли пойдет на упразднение безвизового режима Грузии с ЕС - решение, которое страшит руководство «Грузинской мечты» больше, чем все остальные угрозы. Ну, а потом наступит ноябрь, президентские выборы в США, фактор Дональда Трампа… Словом, правительство «Грузинской мечты» явно рассчитывает на ближайшие изменения международного климата, что, в свою очередь, ставит оппозицию и прозападно настроенную общественность Грузии перед сложной задачей. И в самом деле, когда вы можете действовать только конституционными методами, когда у вас нет ни технических, ни организационных возможностей для силового переворота, а вам противостоит власть, которая не боится мирной толпы и опасается лишь силового бунта, что остается делать? Как действовать?