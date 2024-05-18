Жители Баку несут цветы к посольству Ирана фото
Жители Баку несут цветы к зданию посольства Ирана в память о погибших в результате крушения вертолета президенте Исламской Республики Ибрагиме Раиси, главе МИД страны Хоссейне Амир Абдоллахиане и их сопровождающих.
19 мая вертолет президента Ирана жестко приземлился в горах провинции Восточный Азербайджан. В результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа. Согласно статье 131 Конституции страны, исполняющим обязанности главы государства станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбар. Похороны погибших пройдут 21 мая в городе Тебризе.