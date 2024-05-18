Турецкий министр о крушении вертолета Раиси: Сигнальная система была отключена

Разбившийся вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси не подавал аварийных сигналов. Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

По его словам, система передачи аварийного сигнала транспортного средства отсутствовала или была отключена.

"Поскольку район падения вертолета находится в пределах нашей зоны ответственности за поиск и спасение на море и в воздухе, мы также отслеживаем сигналы всех воздушных и морских судов. В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолет сигнал. Мы немедленно связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что, вероятно, сигнальная система была отключена или ее не было", - сказал он.